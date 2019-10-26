الجيش الليبي يحرّر مواقع جديدة في زحفه نحو قلب طرابلس

المصدر: طرابلس - البيان

أحرز الجيش الوطني الليبي تقدّماً جديداً في زحفه نحو قلب العاصمة طرابلس لتحريرها من براثن الإرهابيين. وأحكم الجيش سيطرته على عدد من المناطق، بعد اشتباكات عنيفة ضد ميليشيات الوفاق. وأظهر تسجيل مصوّر بثته شعبة الإعلام الحربي، بعض المواقع التي أحكمت الوحدات العسكرية السيطرة عليها وأمّنتها في كل من منطقة الأحياء البرية والكزيرما، رافضة نشر مواقع أخرى التي تمت السيطرة عليها، حفاظاً على سريّة العمليات العسكرية وسلامة الجنود. وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة، أنّ الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر اليرموك الاستراتيجي على تخوم طرابلس، فيما نجح اللواء 73 مشاة td اقتحام الجيب الأخير من منطقة الأحياء البريّة.