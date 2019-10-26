إليسا ونادين لبكي في قلب مظاهرات بيروت

المصدر: بيروت - البيان



شهدت المظاهرات اللبنانية اليوم، مشاركة واسعة من نجوم المجتمع اللبناني، وشكلت الفنانة إليسا، والممثلة والمخرجة نادين لبكي، بادرة لافتة.

وبينما شوهدت لبكي وسط المتظاهرين على «جسر الرينغ»، وهي تحاول إقناع رجال الشرطة بعدم فتح الجسر الذي يربط شرق بيروت بغربها، أعربت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن فخرها بشعبها اللبناني، الذي تخطى كل الحدود الطائفية، وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب «الجوع»، الذي سببه السياسيون للناس.

وقالت إليسا خلال مشاركتها في التظاهرات، التي عمت بيروت، إن الناس في لبنان «تعبت»، وخرجت من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصلها سياسيو البلد إلى «الجوع»، والنقص في الخدمات الطبية، وغيرها من الخدمات.

واعتبرت المطربة الشهيرة في حديث نقلته عنها فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الذين يحاولون الإيحاء بأن المحتجين يتلقون تمويلاً يريدون تشويه الحراك.

وقالت إنه كان ينبغي على الرئيس، ميشال عون، أن يبدأ في الإصلاح منذ بدأ حديثه عنه، لكن أعتقد الآن أن الأمر متأخر للغاية.