"الأرصاد" المصرية تنفي تعرض البلاد لإعصار "ميديكين"

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما أشيع عن وجود إعصار بالبحر المتوسط سيضرب محافظات الدلتا.

وقال صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، إنه مجرد منخفض جوي وليس إعصاراً ويسمى بمنخفض "قبرص" وهو يؤثر على البلاد في مثل هذه الفصول، مشيرا إلى أن الفارق الوحيد أنه تعمق وامتد على غير المعتاد نتيجة التغيرات المناخية وسيمتد لداخل البلاد خلال الساعات المقبلة، مما يصحبه من أمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد وقد يسبب سيولاً على شمال سيناء.

وأضاف أنه لا يستطيع تحديد كمية الأمطار المتواجدة في السحب التي ستسقط على البلاد، مؤكدا على أن ذلك غير علمي على الإطلاق بحسب صحيفة الوطن.

وتابع أن ما ورد في تقرير ناسا عن ما يسمى بإعصار "ميديكين"، هو نوع من أنواع الخيال العلمي تطلقه ناسا ليس أكثر، "في الأرصاد الجوية سمينا المنخفض "حمادة" وهو مجرد منخفض جوي عادي والفرق فقط أنه تعمق عن المعتاد"، مؤكدا على أن الأعاصير توجد في مناطق المحيطات أو المناطق المدارية، ومن رابع المستحيلات أن يتكون إعصار في البحر المتوسط لأنه بحر مغلق وليس محيط.

واستطرد: "الأعاصير تحدث نتيجة اختلاف درجات حرارة المياه والغلاف الجوي، وتحدث نتيجة عدم استقرار درجات الحرارة"، محذرا المواطنين من الخروج من المنزل والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي بها رعد أو أمطار غزيرة.