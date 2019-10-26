الأرصاد المصرية: ظواهر جوية قاسية تغزو البلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور أشرف ذكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، خلال مداخلة هاتفية مع المذيع عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، إن الأعاصير لا تحدث في البحار المغلقة، وما تعرضت له مصر منخفض قبرص الممتد الذي يحدث كل عام، وخلال الساعات القادمة سيغزو محافظات الجمهورية، ويصاحبه أمطار رعدية على السواحل والدلتا، وستكون الأمطار رعدية غزيرة على السواحل والدلتا، مع رياح شديدة، مؤكدا أن معظم محافظات الدلتا ستتعرض لتلك الظواهر الجوية القاسية، وستتعرض القاهرة لأمطار متفرقة ومختلفة الشدة، وفقا لبوابة الأهرام.

وأضاف أن الأمطار قد تصل لحد السيول، وستبدأ في ساعات متأخرة من اليوم "أمس"، وستستمر حتى الأحد ثم تبدأ في الانحسار، مضيفا «تحذيرات مجلس الوزراء مستمرة حتى الأحد مع إضافة تحذير بوقف رحلات السفاري والحفلات في الأماكن المفتوحة، وتوقعنا الأمطار التي شهدتها البلاد الأيام الماضية».‎