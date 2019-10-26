السنيورة يطالب بحكومة أزمة

المصدر: بيروت - وكالات

حدد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة برنامجاً من 5 بنود للخروج من أزمة البلاد الحالية، وذلك بعد دخول الاحتجاجات يومها التاسع.

وأكد السنيورة أنه سيضع الشعب على مسار استعادة الثقة التي فقدت بسبب ممارسات الطبقة السياسية في البلاد. وقال إن «البند الأول يتضمن الاتفاق فورا على تشكيل حكومة مصغرة جديدة من 14 وزيرا من غير المنتمين للأحزاب السياسية ويتصفون بالنزاهة ومن الخبراء التكنوقراط».

وأضاف بحسب موقع العين الإخبارية أن «الحكومة سيكون عليها واجب التحضير لانتخابات جديدة بلبنان لتغيير الوجوه السياسية الحالية، وتكون قادرة على تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، والتي ينقصها الآليات اللازمة للتنفيذ بوجود حكومة قادرة على تنفيذ تلك الإصلاحات».

وأوضح أن «البند الثاني يشمل مبادرة رئيس الجمهورية بالتأكيد بوضوح وثبات، بالفعل وليس بالقول فقط، على التزامه بتطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية، ووضع الميثاق الصحيح لوحدة لبنان وعروبته ونهائيته».

كما يشمل أيضاً «تأكيد الرئيس على احترام سيادة وسلطة الدولة وهيبتها على جميع مرافقها وعلى جميع الأراضي اللبنانية، وأن يكون قادراً على احتضان جميع اللبنانيين».