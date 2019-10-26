البرهان: بقاء السودان على لائحة الإرهاب يهدد الفترة الانتقالية

المصدر: عواصم - وكالات

حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، من تداعيات مواصلة الولايات المتحدة وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يؤثر على الحكومة الانتقالية ويتهددها.

وقال البرهان في كلمة أمام القمة الأفريقية الروسية في «سوتشي»، إن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية ويضع العراقيل أمامها.

وأبدى تطلعا في أن يساعد منتدى «سوتشي» بلاده لتجاوز تداعيات مواصلة إبقائه على هذه القائمة.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن هذا البلد لا زال موضوعا على قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقاً لتصنيف أمريكي جر عليه عقوبات متطاولة ومنعته الحصول على العون الدولي. وأشار البرهان، إلى أن «السودان الآن يستشرف مرحلة جديدة بعد ثورة شعبية عظيمة قادها شبابه ونساؤه، وانحازت له فيها القوات المسلحة».

والاثنين الماضي استضافت واشنطن اجتماعاً لمجموعة (أصدقاء السودان) أثير فيه وضع السودان على اللائحة السوداء وتأثير ذلك على قضايا الاستثمار والديون والتمويل ومتأخرات الصناديق المالية الدولية وردت واشنطن أنها بدأت بالفعل مفاوضات مع السودان بشأن الرفع المحتمل لاسمه من قائمة الإرهاب - دون تحديد وقت.

وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي خلال لقاء استضافته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، إن رفع بلاد من القائمة الأمريكية للإرهاب بات «مسألة وقت فقط». ولفت إلى أن الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية، وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن واشنطن ترغب في رؤية سلطة مدنية كاملة بالسودان قبل محو اسمه من لائحتها السوداء، حيث يشكل وجود عسكريين في رأس السلطة - مجلس السيادة، قلقاً بالغاً للدوائر الأمريكية. إلى ذلك، قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق شمس الدين الكباشي، إن المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان توت قلواك سيصل إلى الخرطوم اليوم السبت.

وأضاف الكباشي أن المستشار الأمني لسلفاكير سيصل إلى الخرطوم للقاء أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وأوضح أن المبعوث سيقوم بتعريف الحكومة الانتقالية بالجهود المبذولة بشأن الوصول إلى سلام شامل في السودان.