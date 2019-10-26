منع الإعلام العراقي من البث المباشر للمظاهرات

المصدر: بغداد - البيان

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، توجيهات عدة لوسائل الإعلام بشأن التظاهرات، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، إن «جميع وسائل الإعلام مخولة بالدخول إلى ساحة التظاهر، ويكون وجود الكوادر الإعلامية بالقرب من القوات الأمنية، شرط إظهار الشعار التعريفي الخاص بالمؤسسة».

في الأثناء توقف بث قناة دجلة الفضائية، أمس، بعد تغطيتها المباشرة، لأخبار تظاهرات العاصمة بغداد.

وكانت قناة دجلة قد أعلنت انتقال عملها بصورة كلية إلى مواقع وساحات التظاهر في بغداد والمحافظات، لتغطية تظاهرات الـ 25 أكتوبر. ويوم الخميس أعلنت وزارة الداخلية، منع وسائل الإعلام منعاً باتاً من تغطية التظاهرات في ساحة التحرير بشكل مباشر.