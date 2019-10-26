خالد بن سلمان وغريفيث يبحثان تطبيق اتفاق استوكهولم

المصدر: الرياض ـ البيان

ناقش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم خلال لقائه أول من أمس بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في الرياض.

وعرض المبعوث الخاص جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، مشدّداً على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأحاط المبعوث الأممي نائب وزير الدفاع السعودي بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.