مقتل 11 متظاهراً حرقاً في العراق

المصدر: وكالات

قتل 11 متظاهراً مساء أمس الجمعة حرقاً بعد إضرام النار بمقر منظمة بدر، أكبر فصائل قوات الحشد الشعبي، في جنوب العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقبل ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الرسمية عن مقتل 30 متظاهراً في بغداد والمحافظات الجنوبية، حيث يطالب المحتجون الذي أحرقوا مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة، بإسقاط الحكومة.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق مساء الجمعة ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين إلى 30 شخصا، وفق ما أفادت قناة " السومرية نيوز".

وقررت سلطات العراق إعلان فرض حظر التجول في عدد من المحافظات الجنوبية، التي تشهد احتجاجات شعبية.

ويأتي حظر التجول بعد التطورات المتلاحقة في الجنوب، خلال الساعات الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات.