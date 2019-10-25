مواجهات بين أنصار حزب الله والمتظاهرين في بيروت

المصدر: وكالات

وقعت اليوم الجمعة مواجهات بين أنصار حزب الله والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب للفصل بين الطرفين، ومنعت تفاقم الأحداث، فيما أفادت مصادر أن قوات الأمن اعتقلت عددا من أنصار حزب الله.

وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة، الجمعة، في إطار الاحتجاجات التي أثارتها الضرائب الجديدة المقترحة عقب تخفيض الإنفاق العام، قبل أن تمتد للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين ظروف المعيشة.

وأغلق متظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية ببيروت، وأحرقوا إطارات وعرقلوا حركة المرور، لكن الجيش أزال الإطارات وأعاد فتح الطريق فيما بعد.

وعلى الطريق السريع الرئيسي الذي يربط شرق بيروت بغربها أقام متظاهرون خياماً وكان بعضهم ينامون على الطريق لمنع حركة المرور، حيث ولا يسمح إلا بمرور سيارات الإسعاف والمركبات العسكرية.

ولوح المتظاهرون لسائقي السيارات، الذين وصلوا إلى طريق مسدود يربط شرق بيروت بضواحيها الجنوبية، بلافتات تطلب منهم الصبر على الاحتجاجات كما صبروا مع الحكومة.