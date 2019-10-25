ناسا تنشر صورة سحابة عملاقة تقترب من مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، صورة تظهر كتلاً سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر ، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية".

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت وفقا لسكاي نيوز أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من فلسطين والأردن.

وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

وكان مجلس الوزراء المصري طالب المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.