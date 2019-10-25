انطلاق مبكر للتظاهرات الشعبية الاحتجاجية في بغداد

المصدر: د ب ا

بدأت جموع كبيرة من المتظاهرين ليل الخميس/الجمعة بالتوافد إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى في عدد من المحافظات العراقية للمشاركة في المظاهرات الشعبية الاحتجاجية التي من المتوقع أن تنطلق اليوم في بغداد وعدد من المحافظات.

ونقل مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن شهود عيان أن قوات حفظ النظام سمحت لجموع المتظاهرين في ساحة التحرير بالاندفاع نحو منتصف جسر الجمهورية والتجمع هناك حاملين أعلام العراق وسط هتافات بشعارات تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور وإلغاء مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات تضم شخصيات مستقلة.

وأوضح الشهود أن العشرات من المتظاهرين شرعوا بالتجمع في ساحات التظاهر وأمام مباني مجالس المحافظات في النجف والناصرية والديوانية وبابل وميسان ايذانا بانطلاق المظاهرات الشعبية الاحتجاجية.

وكان شهود عيان قد قالوا لـ (د.ب.أ) من ساحة التحرير إن جموع المتظاهرين دخلوا إلى ساحة التحرير من أماكن متفرقة حاملين أعلام العراق وهتفوا بشعارات تطالب بإسقاط النظام.

وسارع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بالتواجد بين المتظاهرين في ساحة التحرير.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الياسري تجول بين المتظاهرين وأبلغهم بالقول: "جئنا لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم".

وأفاد شهود عيان بأن قوات حفظ النظام التي تتولى حماية المتظاهرين قامت بإغلاق جسري الجمهورية والسنك المؤدية إلى مجمع المنطقة الخضراء الحكومي المحصن.

من جهة أخرى شرع العشرات من المتظاهرين بالتوافد للتجمع أمام مبنى محافظة ميسان جنوب شرقي العراق ايذانا بانطلاق المظاهرات الشعبية.