إغلاق مستشفى بوجه المرضى في حجة

المصدر: حجة-وكالات

أغلقت مليشيا الحوثي، مستشفى «أطباء بلا حدود» بمديرية عبس، في محافظة حجة شمال غربي اليمن، في وجه المرضى المصابين بحمى الضنك، منذ أسبوع، وأخلت المستشفى لجرحاها القادمين من جبهة حيران شمال حجة.

وقالت مصادر محلية، إن الحوثيين منعوا العاملين في المستشفى من استقبال أي حالة مرضية بحمى الضنك من اليمنيين من أبناء عبس والمديريات المجاورة لها، وفرّغوا المستشفى لجرحاهم الذين تزايدت أعدادهم، جراء المواجهات الأخيرة، وفق موقع «المصدر أونلاين» الإخباري المحلي.

كما خصص الحوثيون عيادات خارجية غير مؤهلة لاستقبال المرضى المصابين بحمى الضنك، لا يحصلون فيها على العناية المناسبة، وفق المصادر.

وانتشر مرض حمى الضنك أخيراً بشكل كبير، بين اليمنيين من أبناء مديرية عبس والمديريات المجاورة لها، وأطلق السكان نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية، لإغاثة المواطنين، وتقديم المساعدات الطبية.

من جهتها، أعلنت «أطباء بلا حدود»، الليلة قبل الماضية، الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات المشتبه فيها بحمى الضنك في مستشفاها بعبس، خلال الأسابيع الستة الأخيرة، وتم تسجيل ما مجموعه 900 حالة، منها أكثر من 200 حالة سجلت في قسم الطوارئ الأسبوع الماضي وحده.

ويخوض الحوثيون معارك عنيفة مع القوات اليمنية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة منذ أسبوعين في جبهات شمال حجة القريبة من عبس، تلقوا خلالها خسائر كبيرة في صفوف مقاتليهم.

ومطلع الأسبوع الجاري، أجبرت المليشيا عشرات اليمنيين على النزوح من مناطقهم شمال عبس، بعد أن حولتها إلى منصات لإطلاق الصواريخ والمدفعية باتجاه المناطق المحررة، إضافة إلى تعمدها قصف واستهداف منازل المدنيين، لإجبارهم على مغادرتها.