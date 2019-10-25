هيئة الأرصاد المصرية تطالب مواطنيها بعدم النزول إلى الشوارع

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أمس الخميس، 24 أكتوبر، تحذيرا أطلقت عليه "أخطر 48 ساعة"، وناشدت المصريين عدم النزول إلى الشوارع.

وحذرت الأرصاد في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، من أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ستبلغ ذروتها، اليوم الجمعة 25 أكتوبر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية: أناشد المواطنين عدم النزول غدا إلى الشوارع.

وتابع شاهين "من ليس لديه أمر ضروري، يفضل الالتزام بالجلوس من المنازل".

واستمر "فصل الخريف عادة يكون أعنف من الشتاء، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما فصل الشتاء تكون غزارة الأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية".

وقال شاهين: إن ذروة الأمطار ستكون خلال الـ 48 ساعة القادمة، على أن تهدأ فرص سقوط الأمطار يوم السبت، ونعود إلى الاستقرار مرة أخرى ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وتوقع شاهين، سقوط أمطار غزيرة قد تصل حد السيول على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، والقاهرة، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون تأثيرها مشابها لتأثير الأمطار التي سقطت على القاهرة، يوم الثلاثاء.