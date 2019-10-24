عون: أطمح في التخلص من العقلية الطائفية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة له اليوم إن طموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشكلات.

وأضاف نحن بلد شراكة ديمقراطي والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده.

وتابع التزمت بمحاربة الفساد منذ تسلمي الولاية الرئاسية ولم أدع وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق الإصلاح ولكن العراقيل كبيرة ورغم الصعوبات حققنا تقدماً.

وشدد عون على ضرورة محاسبة كل من سرق المال العام وضرورة كشف كل حسابات المسؤولين ، كما طالب بضرورة الثقة بالقضاء لمحاسبة الفاسدين.

وأبدى عون استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين مؤكداً على أن تغيير النظام لا يتم بالساحات ولكن عبر المؤسسات الدستورية.

واعتبر عون الورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان وإنجاز للمتظاهرين.

ودعا الرئيس اللبناني البرلمان للتعاون لإقرار قوانين مكافحة الفساد وتأييد مطلب الشعب باسترجاع الأموال المنهوبة وإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانات عن المسؤولين.