البنوك اللبنانية ستبقى مغلقة و«موديز» تحذّر من الإصلاحات

المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستظل مغلقة، اليوم (الخميس). وذكر بيان للجمعية أن البنوك ستظل مغلقة «في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد».

والبنوك اللبنانية مغلقة منذ خمسة أيام عمل. من جهتها، حذرت موديز من أن الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر فائدة أقل على دينها.

وقالت وكالة التصنيفات إن الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط. وأضافت أن الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.

وقالت إن زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على البنوك.