المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كاي بيلي هتشيسون، أمس، أن واشنطن ترحب باقتراح برلين إقامة منطقة أمنية في شمال سوريا، مشددة على أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين تحمل المسؤولية، مستبعدة أي مشاركة أمريكية مباشرة.

وكانت المبعوثة تتحدث قبل اجتماع يعقده وزراء دفاع دول الحلف، اليوم الخميس، ودعت إلى تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم التركي شمال سوريا، كما دعت الدول الأوروبية إلى استعادة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا بوساطة الولايات المتحدة هو أساس التوصل لحل سياسي للصراع.

وامتنع ستولتنبرغ عن التعقيب على الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا في سوتشي، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على نتائجه.

وقال خلال مؤتمر صحافي: «رأينا أنه من الممكن المضي قدماً نحو حل سياسي. الشرط الأول هو وقف القتال»، مضيفاً: «بعدها نحتاج للمضي قدماً والبناء على ذلك والتوصل لحل سياسي واقعي عن طريق التفاوض في سوريا».