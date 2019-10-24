ترامب معلناً التخلي عن المنطقة: لندع الآخرين يقاتلوا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضتها على تركيا، ودافع عن قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا وقال «لندع الآخرين يقاتلوا» من أجل البلد «الملطخ بالدماء».

وفي كلمة في البيت الأبيض اعتبرت إعلاناً رسمياً عن التخلي عن المنطقة التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة والمقاتلون الأكراد لصالح تركيا وروسيا، أكد ترامب أن المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية لدحر تنظيم داعش، سعيدون.

وتحدث ترامب عن «اختراق كبير» في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي سمح للقوات التركية باحتلال منطقة واسعة من شمال سوريا من دون مقاومة بعد تخلي المقاتلين الأكراد عن مواقعهم السابقة. وأصر ترامب على أن هذا التحول هو فوز لواشنطن، وأنه يفي بوعده بإخراج بلاده من «الصراعات الطائفية والقبلية القديمة».

وقال «لندع آخرين يقاتلون من أجل هذا الرمل الملطخ بالدماء». ورأى أنه لا خطر من أن تؤدي الاضطرابات في المنطقة إلى إعادة «داعش». وأكد الرئيس الأمريكي أن بعض الجنود سيبقون في حقول النفط السورية رغم الانسحاب الأوسع من البلاد. وتابع «إننا نضمن أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأمريكيين في المنطقة حيث النفط».