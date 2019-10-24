اسبر: القوات الأمريكية تدخل العراق بإذن من بغداد

المصدر: بغداد - البيان

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أ ن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد لعبدالمهدي أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق، وأن القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن من بغداد.

ونقل مكتب عبدالمهدي عن إسبر قوله إن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تدخل وتغادر الأراضي العراقية بإذن وموافقة الحكومة العراقية، وإن أي تقارير إعلامية عن بقائها في العراق ليست صحيحة

بدوره، أكد عبدالمهدي إن بلاده لم تمنح تصريحاً للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء في العراق. وأضاف: «نتخذ إجراءات ضمن القانون الدولي بشأن القوات الأمريكية المنسحبة إلى العراق».

ووصل إسبر، أمس، إلى بغداد في زيارة مفاجئة . وقال إسبر «إنّ وجودي هنا اليوم هو دعم مطلق للعراق».

من جانبه، أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، خلال المؤتمر، «التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة في الجانب الأمني والاقتصادي»، مشيراً إلى «دور قوات التحالف في محاربة الإرهاب، ومن أجل إحلال السلام في العراق والمنطقة». وعلى هامش المؤتمر قال الشمري: إن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق ستغادر خلال 4 أسابيع.