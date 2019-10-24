الإمارات تسير قوافل مساعدات لمديرية التحيتا

المصدر: الحديدة - وام

سيرت دولة الإمارات، ممثلة في ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة. وشملت المساعدات، سلالاً غذائية، استفاد منها أكثر من ألف أسرة، موزعة على أربع قرى في منطقة المجيلس جنوب التحيتا، والتي تحظى كغيرها من مناطق الساحل الغربي باهتمام دولة الإمارات، لا سيّما قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب المساعدات الغذائية، بهدف تخفيف معاناة اليمنيين. وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات، التي تواصل مد يد العون للشعب اليمني، في إطار مسيرة الخير والعطاء، بتوجيهات القيادة الرشيدة.