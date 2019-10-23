من هو وزير خارجية السعودية الجديد؟

المصدر: البيان الإلكتروني

عين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، خلفاً للدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي عين في مهام أخرى.

ولد وزير خارجية السعودية الجديد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود العام 1974.

وقبل أن تكليفه بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، سبق لفيصل بن فرحان أن شغل مهام عدة، منها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في الفترة من 1996 إلى 1998، ثم نائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام للطائرات، ثم رئيسا للمجلس، وذلك من 2001 إلى 2013.

بعد ذلك عين مستشارا بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة في واشنطن، ليعود للعمل المحلي ويعيّن عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة التنفيذية في 2017، ومن قبلها شريكا مؤسسا ورئيس مجلس إدارة شركة شمال للاستثمار بين عامي 2003 و2017.

وقبل تعيينه وزيراً للخارجية، كان الأمير فيصل بن فرحان سفيرا لخادم الحرمين في ألمانيا منذ فبراير 2019.