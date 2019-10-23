إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 7 آخرين

المصدر: وام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية فجر اليوم بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال .

وفي جنوب غرب جنين شمال الضفة أصيب شاب فلسطيني من محافظة طولكرم برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز برطعة العسكري المقام على أراضي الفلسطينيين .

وفي مخيم قلنديا شمال مدينة القدس أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على هدم منزل عائلة الشهيد علي حسن خليفة المكون من ثلاثة طوابق .

على صعيد آخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له بالقرب من الحدود مع الجانب اللبناني كانت تقوم بطلعات روتينية.