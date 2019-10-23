الغضب يشلّ كامل لبنان ويربك خيارات الحكومة

المصدر: بيروت - البيان، وكالات

وسط حالة من الشلل الكامل تضرب لبنان جراء التظاهرات والاحتجاجات التي عمّت البلاد خلال الأيام الستة الماضية، اتجهت الحكومة إلى التفكير في حلول جديدة بعد الرفض الكبير الذي واجه به الشارع رزمة الإصلاحات التي دفع بها رئيس الوزراء سعد الحريري.

وبحسب مسؤولين لبنانيين فإن اتجاهاً يتم التباحث فيه لإجراء تعديل وزاري بهدف امتصاص غضب الشارع، فيما طالب آخرون بحكومة أزمة مصغرة يرأسها الحريري، ما جعل المشهد اللبناني مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

وتشهد البلاد شللاً شبه كامل مع تواصل الإضراب عن العمل في القطاعات المختلفة، وإعلان البنوك أنها ستكون مغلقة، لإشعار آخر، توسّعت التظاهرات لتعمّ القرى والمدن المختلفة.

التظاهرات والإضرابات تشلّ أرجاء لبنان