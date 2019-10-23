المصدر: عدن - البيان

استكملت عملية نشر فرق الرقابة الميدانية لضباط الارتباط المعنيين بتثبيت وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، أمس، بإشراف الأمم المتحدة.

وقالت مصادر القوات المشتركة لـ «البيان»، إن فريق المراقبين الدوليين، بقيادة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها، أشرف على إنشاء آخر نقاط الرقابة على وقف إطلاق النار في منطقة منظر جنوب مطار مدينة الحديدة الدولي، بعد أربعة أيام من بدء نشر المراقبين في المدينة استناداً إلى اتفاق استوكهولم.

ووفق المصادر، فإن نقطة الارتباط المشتركة الرابعة هي آخر النقاط التي اتفق بشأنها في اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي تضم ممثلين عن الحكومة وميليشيا الحوثي، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ميدانياً، لقي قائد ميليشيا الحوثي في محور الملاحيظ بمحافظة صعدة، مصرعه وأكثر من 30 آخرين، فيما جُرح العشرات في المواجهات مع الجيش اليمني، وغارات مقاتلات التحالف العربي.

إنسانياً، قدمت الإمارات 40 طناً من الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود بمحافظة شبوة للمساعدة في تحسين حياتها بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة.

استكمال نشر المراقبين في الحديدة واستعدادات لفتح معابر تعز