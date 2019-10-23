محكمة تونسية تلغي نتائج انتخابات دائرة ألمانيا

المصدر: تونس - د.ب.أ

ألغت المحكمة الإدارية في تونس نتائج أولية جزئية للانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية المخصصة للجالية التونسية بألمانيا فيما أعادت مقعداً ملغى لحزب «الرحمة» المحافظ.

وأصدرت المحكمة، أمس، قرارات برفض 40 اعتراضاً على نتائج الانتخابات من حيث الشكل، ورفضت 59 اعتراضاً من حيث الأصل (المضمون).

وألغت المحكمة نتائج دائرة ألمانيا التي فاز بها ممثل عن حزب «التيار الديمقراطي» من دون أن تقدم إيضاحات في ذلك، ما يعني إعادة الانتخابات.

وفي المقابل، قبلت المحكمة اعتراضين مع تعديل نتائج الانتخابات في دائرة بن عروس، حيث أعادت مقعداً لحزب «الرحمة» المحافظ بعد أن كانت ألغته هيئة الانتخابات ومنحته لحزب «حركة الشعب» بسبب مخالفة الإشهار السياسي.

وفي دائرة القصرين ألغت المحكمة مقعداً لحزب حركة نداء تونس ليذهب إلى حزب «حركة الشعب». وهذه القرارات قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف.