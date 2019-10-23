الرئيس الجزائري: توافر الشّروط اللازمة للانتخابات الرئاسية

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أكد الرئيس الجزائري المؤقّت عبد القادر بن صالح، أمس، توافر شروط الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية التي تقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.

وتعهد بن صالح في كلمة ألقاها أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة وحرية التّعبير في بلاده، بالتصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو «باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي عموم الشعب الجزائري الذي نهيب به ليهب الهبة الوطنية في توجهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية».

وأضاف بن صالح أن من يقف في وجه الانتخابات «يقف في وجه بناء مؤسساته في جزائر جديدة قادرة على كسب التحديات الراهنة داخلياً وفي محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي».