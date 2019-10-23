عودة 820 لاجئاً سورياً من الأردن ولبنان

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين أمس، أن أكثر من 820 شخصاً عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

وفي هذا السياق، ذكر المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 826 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 399 لاجئاً (120 امرأة و204 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، إضافة إلى 427 شخصاً (128 امرأة و218 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأضاف المركز إنه، خلال الـ24 ساعة الماضية، لم يعد أحد من النازحين إلى مكان إقامته الدائم داخل البلاد. وإضافة إلى ذلك، تم خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، ترميم 5 منازل سكنية ونقطة إسعاف ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير أراضٍ من الألغام على مساحة 2.0 هكتار. وذلك إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 27 عبوة قابلة للانفجار.