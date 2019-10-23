رصاص حوثي يزهق روح طفلة في تعز

المصدر: تعز - وكالات

أزهقت رصاصة قناص لميليشيا الحوثي، أمس، روح طفلة في الرابعة من عمرها أثناء لعبها مع أطفال آخرين جوار منزلها، في محافظة تعز.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفلة لؤلؤة ماجد قتلت برصاص قناص حوثي أثناء لعبها مع أطفال آخرين، أمام منزلها في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز. وتأتي هذه الحادثة بعد عامين من نزوح أغلب سكان تبيشعة والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة ميليشيا الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.

ورصدت منظمة حقوقية مقتل وإصابة 51 طفلاً جراء جرائم القصف والقنص المستمرة لميليشيات الحوثي على الأحياء والقرى السكنية في مدينة ومديريات تعز. ووفقاً لمنظمة سام، فقد قُتل 20 وأصيب 31 طفلاً خلال الثلاثة الأشهر الماضية على يد ميليشيا الحوثي في تعز، من بينهم ثمانية قتلى أطفال و27 جريحاً برصاص القناصة الحوثيين.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي، التي تفرض حصاراً خانقاً على تعز منذ أربع سنوات، تستهدف بالقصف بشكل متكرر الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة، وارتكبت عدداً من المجازر بحق الأهالي راح ضحيتها الأبرياء، وبينهم نساء وأطفال.