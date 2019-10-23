خادم الحرمين يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي القضايا الأمنية والدفاعية

المصدر: الرياض - وكالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه، أمس، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين. كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

على صعيد متصل، عقد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعاً مع وزير الدفاع الأمريكي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الأمير خالد استعرض مع إسبر خلال اللقاء، العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين.

فضلاً عن بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة. كما بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.