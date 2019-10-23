السفارة السعودية في بيروت تجلي 870 مواطناً

المصدر: بيروت- وكالات

أكدت السفارة السعودية في بيروت أن عدد المواطنين السعوديين، الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع التظاهرات في لبنان بلغ (870) مواطناً ومواطنة.

كما أعلنت السفارة عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات، التي هدفت إلى إجلاء المواطنين السعوديين، وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة، في حين أكدت أن المواطنين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الاثنين بلغ (90) مواطناً ومواطنة، وفقاً لخطة إدارة الطوارئ والأزمات.

وغادروا على النحو التالي: 43 مسافراً على طيران الخطوط الجوية السعودية، و47 على متن طيران الشرق الأوسط.

وبذلت السفارة السعودية جهوداً كبيرة في سبيل تأمين سلامة مواطنيها منذ اندلاع التظاهرات، ومن جانبها حذرت وزارة الخارجية السعودية المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى.