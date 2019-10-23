جنوب لبنان يكسر حاجز الخوف

المصدر: بيروت- وكالات

كسر المتظاهرون للمرة الأولى حواجز كانت بمثابة «محرمات» على غرار التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيسية لحزب الله وتوجيه انتقادات غير مسبوقة له، ولأمينه العام حسن نصرالله.

في مواقع الاحتجاجات وأثناء البثّ المباشر على قنوات التلفزة المحلية، اتهم متظاهرون الحزب بتوفير الغطاء لحكومة فاسدة، يقولون إنها سلبت الناس مقدراتهم وسبل عيشهم.

وقالت سارة وهي متظاهرة فضّلت استخدام اسم مستعار، تشارك في التظاهرات التي تشهدها مدينة النبطية جنوباً: «لم يتوقع أحد أن نسمع في هذه المناطق من الجنوب هتافات ضد نصرالله ونبيه بري».

ولم يسلم نصرالله من الانتقادات منذ انطلاق التظاهرات في 17 أكتوبر، بوصفه أحد أركان الطبقة الحاكمة رغم أنه شخصياً لم يشارك في السلطة. وردد المتظاهرون في العاصمة اللبنانية عبارة «كلهم يعني كلهم، نصرالله واحد منهم»، في إشارة إلى اعتباره جزءاً من المنظومة الحاكمة.