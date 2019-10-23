تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس في القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "الثلاثاء"، تعطيل الدراسة اليوم "الأربعاء" بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إنه بناء على تقارير تلقاها مدبولي من هيئة الأرصاد الجوية ، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى ، أكثر مما حدث امس "الثلاثاء"، فقد تقرر تعطيل الدراسة الاربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان "مصر الجديدة" بمحافظة القاهرة تعرضت لأمطار غزيرة، خلال الساعات الماضية.

وشهدت محافظة القاهرة الكبرى، سقوط أمطار على عدة مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، "الأربعاء"، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.