إجراءات سعودية لمكافحة التحرش بالمنشآت الحكومية والخاصة

المصدر: الرياض - البيان

أوضحت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن المساءلة التأديبية لواقعة التحرش داخل بيئة العمل، لا تمنع المجني عليه من التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

وقالت الهيئة في تغريدات نشرتها على «تويتر»: إنه يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، ومساءلة أي من منسوبيها تأديبيّاً في حالة مخالفته.

وأضافت أنه على الجهات في القطاعين الحكومي والأهلي اتخاذ تدابير التي تتضمن «آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها، إضافة إلى نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها».

وأكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في بيانها، أن على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيّاً في حال مخالفته أيّاً من الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش وفقاً للإجراءات المتبعة.

وأضافت أنه على المنشآت الخاضعة لنظام العمل تشكيل لجنة للتحقيق في التعديات السلوكية في بيئة العمل والبت في الشكاوى، وإذا شكل الاعتداء جريمة جنائية مثل (الإيذاء الجسدي، التحرش، الابتزاز، الإغراء، التهديد، المساعدة في التستر) على اللجنة رفع الشكوى لصاحب العمل لتبليغ الجهات الحكومية المختصة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت الأحد عن تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.