الجيش اللبناني يحمى المتظاهرين من عناصر «حزب الله»

المصدر: بيروت - البيان، وكالات

حمى الجيش اللبناني وفقاً لشهود عيان المتظاهرين من عناصر تابعة لـ«حزب الله» وحركة أمل وحال دون دخولهم إلى ساحة الشهداء في بيروت، حيث يعتصم آلاف المحتجين مطالبين برحيل الطبقة السياسية الحاكمة.

وقال شهود عيان، إن الجيش اللبناني تدخل ومنع دخول مئات الدراجات النارية لمناصري «حزب الله» و«حركة أمل» إلى ساحة الشهداء، وأضافوا أن المئات من الأشخاص يحملون أعلام «حزب الله» و«حركة أمل» يجوبون شوارع بيروت ويطلقون شعارات تشتم الحراك.

وأضاف الشهود بحسب تقارير صحافية، أن بعضهم اقترب من ساحة الشهداء، قبل أن يتدخل أفراد من الجيش اللبناني ويمنعونهم من دخول الساحة. وكان الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قال في كلمة إنه لا يؤيد استقالة الحكومة، وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظراً للأزمة الاقتصادية الحادة.

في الأثناء سارعت الرئاسة اللبنانية إلى نفي أنباء راجت منسوبة لوكالة رويترز؛ بأن الرئيس اللبناني ميشيل عون قد تعرض لازمة قلبية قبل أن تنفي الوكالة الخبر وتؤكد أنها لم تنقل أي معلومات بشأن صحة عون، وسارعت رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى التأكيد على أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة ولا صحة للمعلومات التي تم تداولها عن تدهور صحته.