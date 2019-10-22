الإمارات تدعم القطاع الصحي في اليمن

المصدر: لحج - وام

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة أدوية لمستشفى ردفان العام في لحج اليمنية، ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها بإشراف الهلال الأحمر، وتهدف الشحنة إلى دعم القطاع الصحي في مواجهة مرض الكوليرا في مديرية ردفان.

وعبّر مدير مكتب الصحة العامة بمديرية ردفان د. أوسان فضل علي عن شكره لهذه اللفتة الكريمة والإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي. من جهته، أشار منسق محافظة لحج، عبد الإله الردفاني، إلى أن شحنة الأدوية والسوائل الوريدية تأتي تلبية سريعة من الإمارات، لمناشدات أطلقها المواطنون بالمحافظة اليمنية، إثر انتشار وباء الكوليرا في المديرية.

وكانت الإمارات سيّرت شحنات أدوية لمكتب الصحة بمحافظة لحج خلال الأشهر الماضية، ونفّذت حملات نظافة ورش رذاذي في مديريتي الحوطة وتبن.