الضم الإسرائيلي للضفة يجري على قدم وساق

المصدر: الضفة الغربية - وام

المخطط الإسرائيلي الجديد الهادف إلى الاستيلاء على أكثر من 700 دونم من أراضي قرية «قريوت» في نابلس شمالي الضفة الغربية، ليس سوى حلقة في مسلسل يجري على قدم وساق لضم الضفة، وهو المخطط الذي اعترف به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عشية الانتخابات الأخيرة.

المخطط الاستيطاني الجديد يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس ويرمي لإقامة تجمع استيطاني ضخم يرتبط بتجمع استيطاني في محافظة سلفيت ويتواصل مع تجمعات استيطانية في محافظة قلقيلية ويمتد ويرتبط بالعمق المحتل عام 1948.

وزارة الخارجية الفلسطينية قالت، في بيان، إن الخطوة المذكورة تندرج ضمن «استباحة سلطات الاحتلال والمستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة وأراضي الفلسطينيين». ورأت أن إسرائيل «تستغل الانحياز الأمريكي الكامل لمخططاتها الاستعمارية التوسعية أبشع استغلال».

عملية سطو

هذا المخطط يمثل أوسع عملية سطو توسعي وضمّ فعليّ للضفة الغربية المحتلة، ما يؤدي إلى أسرلة وتهويد المناطق الغربية على طول الضفة والسيطرة على عمقها ومياهها، تزامناً مع عمليات واسعة النطاق تجري في المناطق الشرقية للضفة ممثلة في الاستهداف اليومي لمناطق الأغوار.

طمس الهوية

جامعة الدول العربية سكبت مياهها في نفس النهر التحذيري على جبهة التعليم، إذ حذّرت من محاولات طمس الهوية الفلسطينية باستهداف العملية التعليمية للشعب الفلسطيني باعتبارها أحد أسس وأعمدة الصمود والتشبث بالحقوق والأرض.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين السفير سعيد أبو علي أمام أعمال الاجتماع المشترك التاسع والعشرين بين مسؤولي التعليم في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

اعتداءات

بالفعل، جدد مستوطنون أمس اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 122 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم وسط محاولات بعضهم أداء طقوس تلمودية.