جعجع يطالب بتشكيل «حكومة صدمة»

المصدر: بيروت - د.ب.أ

جدد سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» مطالبته لرئيس الوزراء سعد الحريري بتقديم استقالته، ودعا إلى تشكيل «حكومة صدمة تكون بعيدة عن الطبقة السياسية الحالية».

وفي حديث لصحيفة «لوريان لوجور» اللبنانية الصادرة بالفرنسية، قال جعجع إن «احتواء الشارع من خلال سياسات الترقيع سيكون صعباً هذه المرة».

وعن إمكانية تشكيل حكومة اختصاصيين في جو سياسي مشحون وشارع محتقن، أجاب:

«في هذه الظروف تحديداً، يجب تأليف حكومة اختصاصيين، علماً بأن هذه الأخيرة لا تعني حكومة تكنوقراط، في معناها التقليدي المتعارف عليه، وإنما المطلوب اختيار أناس مستقلين على أساس الكفاءة معياراً وحيداً، على أن يكونوا متمتعين بالقدرة على إدارة البلاد في إطار فريق متجانس، وخصوصاً أن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها على مر السنوات».