إزالة القمامة وجه آخر لنظافة الحراك الشعبي في لبنان

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

تشارك لين أبي خليل في الحراك الشعبي غير المسبوق الذي يجتاح لبنان، ولكن على طريقتها الخاصة، فبعدما منعتها عائلتها من التظاهر خوفاً عليها، قررت التطوع كل صباح في إزالة النفايات من وسط بيروت لتنظيف الساحات للمحتجين.

وتقول لين (17 عاماً)، طالبة الطب في العام الأول: «لا يرغب أهلي في مشاركتي، ويقولون إن هناك عنفاً أحياناً، لكنني أشارك بطريقة أخرى». وتضيف: «شجعت صديقتي على النزول معي، نريد أن نريهم أننا نريد التغيير»، موضحةً: «ننظف من أجل الناس الذين يأتون للتظاهر بعد الظهر، كي يأتوا ويتحمسوا للتظاهر».

ولين هي واحدة من مئات النساء والرجال والأطفال الذين ينزلون في ساعات الصباح الأولى منذ بدء التظاهر إلى وسط بيروت لإزالة النفايات التي تركها المتظاهرون خلفهم.

وأمام مسجد محمد الأمين، وضع متطوعون مستوعبات بلاستيكية لفرز النفايات، كُتب على إحداها «نفايات عضوية» وأخرى «كرتون وورق»، فيما خصصت أكياس كبيرة لجمع عبوات المياه البلاستيكية التي انتشرت في كل ناحية وصوب في الشوارع.

وفي وسط بيروت، تحوّلت ساحات التظاهر ليلاً إلى ساحات رقص وغناء. واكتظت ساحة الشهداء بمتظاهرين بدا كأنهم في نزهة، افترشوا الأرض ووضعوا الخيم والنراجيل، ومنهم من أتى بموقد للشوي.