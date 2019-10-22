السيسي لرئيس وزراء الكويت: أمن مصر والخليج مرتبطان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي لبلاده، مشيداً بالدور الكويتي في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، أمس، بالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الذي يزور القاهرة لثلاثة أيام، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص القاهرة على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة.

وأشار السيسي إلى سعي مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى بلاده، خاصةً من خلال التعاون بين الصندوق السيادي للبلدين، بحسب ما أكده السفير راضي. من جانبه، نقل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، تطرقت إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي رسالته، أكد أمير الكويت اعتزاز بلاده بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرصه على تعزيز التعاون مع القاهرة على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا. كما ثمن رئيس مجلس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.

مشيداً بحرص القاهرة على تعزيز التضامن بين الدول العربية. وتستهدف زيارة «المبارك»، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، بحث أوجه العلاقات الثنائية في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تنامياً ملحوظاً في مختلف المجالات. القاهرة - وكالات