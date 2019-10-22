الجيش الليبي يحرر معسكر الدبابات جنوبي طرابلس

المصدر: ■ طرابلس، بنغازي - البيان، وكالات

شهدت محاور القتال في محيط طرابلس، استعاراً، ودارات معارك في أطراف العاصمة، التي باتت مهيئة لدخول قوات الجيش الليبي.

وطرد المليشيات منها، وفيما أسقطت الدفاعات، طائرة استطلاع تابعة لإحدى المليشيات، تمكنت قوات الجيش الليبي، خلال الساعات الأخيرة، من تحرير مناطق جديدة، جنوبي العاصمة طرابلس، في مقدمها معسكر الدبابات بصلاح الدين جنوبي طرابلس، عقب معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة، التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق.

في الأثناء، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والمليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس، حيث أعلن الجيش أنه يتقدم بشكل كبير في أكثر من منطقة.

وفي هذا السياق، أعلنت غرفة عمليات أجدابيا، اقتحام قوات الجيش لمعسكر الدبابات بصلاح الدين جنوبي طرابلس، بينما أعلنت كتيبة طارق بن زياد، التابعة للقيادة العامة للجيش، أمس، اقتحام الوحدات العسكرية لمواقع وتمركزات مسلحي المليشيات من مسجد الطيبة جنوبي طرابلس، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة، وأن مفارز الكتيبة تحرز تقدمات أخرى، تحديداً بمحور الخلاطات.

وأسقطت دفاعات الجيش الليبي، أمس، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيات حكومة الوفاق في محور الطويشة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. ونقل موقع إرم نيوز الإخباري، عن مصدر عسكري، أن الوحدات العسكرية تسيطر سيطرة تامة على محور الطويشة، بعد معارك عنيفة دارت، أمس. وذكر أن قوات الجيش الوطني، تقاتل حالياً في تخوم العاصمة طرابلس