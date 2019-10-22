ترامب يهدّد بمعاقبة تركيا وضرب إيران

المصدر: عواصم - وكالات

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بعقوبات اقتصادية «إذا تصرفت بطريقة خاطئة»، وإيران بضربها «إذا لزم الأمر».

وقال ترامب، أمس: «سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة». وأكد أنه إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية على منتجاتها وعقوبات.

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار بين تركيا والمقاتلين الأكراد في سوريا صامد. وتوعد تركيا مجدداً بفرض عقوبات ورسوم جمركية على منتجاتها.مشيرا الى أن قوات بلاده المنسحبة من سوريا لن تعود إلى امريكا على الفور.

وفي إشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه بالتخلي عن الأكراد، قال ترامب للصحافيين، في البيت الأبيض، إن بلاده لم تقدّم أبداً أي تعهّد للأكراد بالبقاء في المنطقة «400 عام» لحمايتهم، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يترك قوات أمريكية في سوريا.

وعارضت الحكومة الألمانية مطالب بتشديد إجراءات منح ضمانات قروض على الصادرات الألمانية لتركيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن من المهم تمديد وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا. وقال إنه يتوقع إنهاء التوتر شمال شرقي سوريا بالوسائل الدبلوماسية.