الرئيس المصري يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

المصدر: وام

تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلم الرسالة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقبال الرئيس المصري له اليوم بالقاهرة.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء بحث في مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة الإقليمية.