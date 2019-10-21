400 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام نحو 400 مستوطن أمس، المسجد الأقصى المبارك، بشكل «استفزازي»، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان إن عمليات الاقتحام بدأت صباحاً، وجرى إدخال المقتحمين بمجموعات متتالية.في الأثناء، حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، من استمرار اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وتحويل الصراع إلى ديني. وقال أبو ردينة في بيان «نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات الأقصى، والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يعمل على تأجيج الأوضاع، وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف».

وأكد ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى، مشدداً أنه خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.