عبدالله الثاني يبحث مع بيلوسي قضايا المنطقة

المصدر: عمّان- د.ب.أ

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن اللقاء، الذي عقد الليلة قبل الماضية في إطار التواصل المستمر مع أعضاء الكونغرس الأمريكي بشقيه، تناول علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.وأعرب الملك خلال اللقاء عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، وثمن مواقف الكونغرس تجاه المملكة.

أكد الملك ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ما يتصل بالأزمة السورية، أكد الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة.