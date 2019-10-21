لبنانيو فرنسا يتظاهرون دعماً لحراك الداخل

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين، أمس، في باريس دعماً لمواطنيهم الذين يتظاهرون في بيروت ومدن أخرى ضد الفساد وتردّي الأوضاع الاقتصادية.

وقالت المدونة اللبنانية سمر دو بوتافوكو: «راوح عددنا بين 2500 وثلاثة آلاف، أطفال وكبار رغم المطر»، موضحةً أنها دعت إلى هذا التحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفّت ألوان العلم اللبناني ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل. وأضافت المدونة: «كل شيء بدأ مع أزمة بيئية، احترقت الغابات وعجزت الحكومة عن التحرك. لم تكن على الأرض لمساعدة السكان فيما كانت مدارس تحترق، ثم أعلنوا ضريبة جديدة» على الاتصالات عبر الإنترنت.

وأكدت أن «الوضع بائس في لبنان إلى درجة يتظاهر أناس اليوم لم يتعودوا النزول إلى الشارع. الناس ما عادوا خائفين. ونحن، اللبنانيين، في الخارج علينا أن ندعم مواطنينا».