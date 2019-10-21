قوى الحرية والتغيير السودانية: 5 مواقع للاحتفال بإحياء ثورة أكتوبر

المصدر: الخرطوم- وكالات

حددت قوى الحرية والتغيير في السودان، 5 مواقع للاحتفال بإحياء ثورة أكتوبر في ولاية الخرطوم مستنكرة الدعوات، التي خرجت بتسيير مواكب للقيادة العامة واعتبرته عملاً مناهضاً لأهداف الثورة.

وأكد الناطق باسم الحرية والتغيير، وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، صيانة حرية التعبير، ولكنه شدد على أن «التواجد أمام القيادة العامة مناهض لأهداف الثورة، لأنّ الحكومة حالياً مدنية».

وصدرت دعوات متفرقة، في وقت سابق لإحياء اعتصام القيادة العامة، احتفالاً بذكرى الإطاحة بالجنرال إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964، وحدد وجدي بوضوح مسارات وأهداف المواكب المتوقعة اليوم الاثنين.

ولفت صالح إلى أن فعاليات ذكرى أكتوبر، تهدف إلى حل حزب البشير «المؤتمر الوطني».وكان حزب الأمة القومي بزعامة مبارك الفاضل المهدي حذر من حالة الاستقطاب الحاد التي صاحبت الدعوات لمواكب الاحتفال بأكتوبر وطالب القوى السياسية بالارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.