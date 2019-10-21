استقالة وزراء «حزب القوات» الأربعة من الحكومة

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحّب بها المعتصمون في وسط بيروت.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده شمال بيروت: «توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم»، لافتاً إلى أن حزبه «قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة». وفور سماعهم خبر استقالة الوزراء، احتفل المتظاهرون في وسط بيروت، مطالبين باستقالة باقي الكتل السياسية، في وقت أطلق المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالاً المفرقعات النارية احتفالاً.

وقال علي (24 عاماً) أحد المتظاهرين في وسط بيروت لفرانس برس: «آمل أن يستقيل الجميع من الحكومة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة». وكان جعجع، حليف رئيس الحكومة سعد الحريري، قد دعا الأخير إلى تقديم استقالته.