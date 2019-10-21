الجيش اليمني يحرر تبة الخضر

المصدر: تعز- وكالات

حررت قوات الجيش اليمني، أمس، مواقع جديدة شرقي مدينة تعز، بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري إن عناصر الجيش اليمني في الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا هاجمت مواقع الميليشيا وأسفرت المواجهات عن تحرير تبة الخضر.

وأضاف المصدر إن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 عناصر من ميليشيا الحوثي وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.

وأشار المصدر إلى أهمية تحرير الموقع، موضحاً أن تبة الخضر تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير وكذلك تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي.. مؤكداً أن المواجهات العنيفة أجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار.