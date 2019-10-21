ميليشيا الحوثي تقيّد حركة الفريق الأممي

المصدر: عدن، الضالع - البيان، وكالات

أُجبرت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مساء أمس، على السماح لفريق ضباط الارتباط بالوصول إلى الموقع المحدد لتثبيت ثاني نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار، بمدينة الصالح شرق الحديدة، بعد أن منعت الفريق الأممي برئاسة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها، صباحاً، من مغادرة مقرهم في السفينة الراسية في البحر ومنعتهم من التحرك والوصول إلى نقطة الالتقاء لاستكمال تنفيذ نشر ضباط الارتباط على خطوط التماس.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، إن ميليشيا الحوثي منعت الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماس.

إنسانياً، تواصل دولة الإمارات مساندة ودعم النازحين العائدين إلى قراهم المحررة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية، التي تقدمها للشعب اليمني في المحافظات المحررة. ووزع متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية على 400 أسرة في مناطق الريبي بحجر والمعزوب وشخب القريبة من الفاخر.