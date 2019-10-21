إجلاء مقاتلين وجرحى من شمال سوريا

المصدر: الحسكة - وكالات

غادرت قافلة تضم سيارات إسعاف وشاحنات تقل مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، مدينة رأس العين المحاصرة من القوات التركية وفصائل سورية موالية لها شمال شرقي سوريا.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس، أن خمسين سيارة على الأقل، بينها سيارات إسعاف، غادرت مستشفى في المدينة، الذي يشكل خط تماس بين القوات التركية وحلفائها من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية، لافتاً إلى أن ألسنة النيران تصاعدت من المستشفى بعد وقت قصير من انطلاق القافلة.

وأكد قيادي بارز في «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية، أن قواتها ستنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا، بموجب الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.